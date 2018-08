Toninelli: "Trenord sta per cambiare rotta punta al rinnovo flotta"

Facebook

(Teleborsa) - "Lo avevamo detto che avremmo concentrato gran parte delle nostre energie sul trasporto regionale e per i pendolari. Ora iniziamo a passare dalle parole ai fatti". E così che il Ministro dei Trasportiin un post suaffronta il tema ferrovie."Trenord sta per cambiare rotta, anzi binario, è il caso di dire.. Per questo si sta accelerando sulla consegna di nuovi treni, in modo da abbassare l'età media (che oggi è di 19 anni) dei rotabili in circolazione in Lombardia. Si lavora anche al noleggio di convogli di Trenitalia già in servizio con una età media pari alla metà di quelli odierni. E puntiamo a migliorare la risposta alla domanda di trasporto su ferro grazie all'impiego di più personale. MTrenord nel 2017 ha trasportato 203 milioni di passeggeri, dei quali circa due terzi sono pendolari. È a loro che il mio ministero deve rispondere.Ma siccome l’Italia è unica e indivisibile, stiamo già. Presto avrò novità da raccontarvi anche per il nostro splendido Sud, che merita una mobilità regionale su rotaie finalmente all'altezza dei migliori standard italiani ed europei", ha concluso