Trasporto aereo, passeggeri in aumento a luglio - IATA

(Teleborsa) - Luglio positivo per le compagnie aeree.. Il dato, misurato in RPK (Revenue Passenger Kilometres), rappresenta il totale dei chilometri percorsi da tutti i passeggeri.Scendendo nel dettaglio, la capacità degli aeromobili ha mostrato una crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2017 mentre"Il settore registra un altro mese di solida crescita del traffico. E il record del load factor mostra che le compagnie aeree stanno diventando più efficienti in termini di sviluppo della capacità per far fronte alla domanda - dichiara il direttore generale e Amministratore Delegato,- . Tuttavia, l'aumento dei costi, in particolare del carburante, probabilmente limiterà lo stimolo che ci si attende dal calo delle tariffe. Per questo ci aspettiamo di assistere ad un costante rallentamento della crescita rispetto al 2017".