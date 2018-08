Piaggio

(Teleborsa) - Nel corso del mese di agosto,& C. S.p.A. ha acquistato 643.818 azioni proprie in otto giornate differenti (10, 13, 14, 16, 17, 20 , 29 e 30 agosto), a un prezzo medio di 1,9743 euro per azione e per un controvalore di 1,271 milioni di euro.