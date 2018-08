Piazza Affari in rosso come l'Europa. In risalita lo spread

S&P-500

(Teleborsa) -. Anchearchivia inin attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano dell'Italia.La fiducia degli investitori viene messa a dura prova dalla questione dei dazi che rimane più che mai aperta dopo le minacce che arrivano dal Presidente USA Donald Trump che continua la sua guerra commerciale contro Ue e Cina e lancia l'avvertimento di ritirare glidal), Organizzazione mondiale del commercio.Dal fronte macro, giornata piena. In Italia sono giunte nuove statistiche rilevanti su PIL disoccupazione . Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo lo, che registra una flessione dello 0,44%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. L'è sostanzialmente stabile su 1.201,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%.Lieve peggioramento dello, che sale a 289 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,22%. Durante la giornata è tornato a toccare quota 290 punti.chiude in calo(-1,04%). Giornata sofferta perche evidenzia una perdita dell'1,11%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,30%. Giornata no anche per la Borsa italiana, in flessione dell'1,10% sulSulla stessa linea, vendite diffuse sulche chiude la giornata in calo dell'1,02%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,83%),(+1,17%),(+0,95%) e(+0,92%). Tonicache chiude in rialzo dello 0,72%. Le, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -4,65%.con una flessione del 3,35%. Il titolo nella sessione odierna ha toccato minimi che non si vedevano dal 2013 . Vendite a piene mani suche soffre un decremento del 3,11%. Pessima performance perche registra un ribasso del 2,46%.Tra i(+3,90%),(+2,72%),(+2,42%) e(+1,67%).e, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,67%. Sessione no perche lascia sul tappeto il 2,92%. In caduta liberache affonda del 2,70%. Pesanteche segna una discesa di ben -2,39 punti percentuali.