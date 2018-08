Rally per il settore viaggi e intrattenimento (+1,67%), guizzo positivo per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE Italia Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento europeo

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

Ftse SmallCap

S.S. Lazio

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 42.402,66, con uno scatto di 703,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità il, che arretra a quota 199,2, dopo una partenza a 203,03.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, protagonistache chiude la seduta con un rialzo del 3,90%.Seduta positiva perche avanza bene e porta a casa un +1,29%.Tra le azioni del, brillante rialzo perche lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,06%.Prepotente rialzo per iche archivia la sessione con una salita bruciante del 3,09% sui valori precedenti.