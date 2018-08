Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,28%)

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

FTSE MIB

Banco BPM

Mediobanca

Intesa Sanpaolo

Ftse MidCap

Banca MPS

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banca Carige

Banca Profilo

Banca Finnat

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 8.853,06, in diminuzione di 114,75 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 104,16, dopo aver avviato la seduta a 105,05.Tra i titoli del, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,11%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,69%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,32%.Tra le azioni del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,08% sui valori precedenti.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,13%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,65%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,26% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,47%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,93%.