Si muove in territorio negativo l'indice delle società assicurative (-1,09%), seduta depressa per Cattolica Assicurazioni

settore assicurativo italiano

EURO STOXX Insurance

FTSE Italia Insurance

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE MIB

Generali Assicurazioni

Unipol,

Poste Italiane

media capitalizzazione

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 14.761,77, in diminuzione di 162,19 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina gli scambi in tono negativo a 261,9, dopo aver avviato la seduta a 263,6.Tra i titoli del, ribasso composto e controllato perche archivia la sessione in flessione dell'1,17% sui valori precedenti.Composto ribasso perin flessione dell'1,09% sui valori precedenti.Giornata incolore perche chiude la giornata del 31 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice assicurativo, chiusura negativa percon un ribasso dell'1,27%.