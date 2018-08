Toninelli risponde ad Autostrade: "Indecente parlare di puntuale adempimento"

Twitter

(Teleborsa) - "È incredibile sentir parlaredi puntuale adempimento degli obblighi dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio. Siamo all'indecenza. Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano". Non si fa attendere la replica del Ministro delleche via,, risponde a Autostrade per l'Italia.Il CdA del Gruppo che si è riunito oggi 31 agosto "ha preso atto degli elementi di confutazione alla lettera deldatata 16 agosto predisposti dalle strutture tecniche della società e ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società". Questo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia dopo il crollo del viadotto Polcevera a Genova avvenuto la vigilia di Ferragosto.