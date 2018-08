Trasporto aereo, nel 2019 esordio di United Airlines sulla rotta Napoli-NY

(Teleborsa) - Lk dopo che il 2 giugno scorso Meridiana, nel frattempo diventata, aveva interrotto lo storico collegamento.A ripristinarlo la compagnia statunitense, che lo effettueràcon destinazione l'nella Grande Mela. United Airlines diventerà ilI voli diretti tra Napoli e New York avevano preso il via nel giugno 2005 con frequenza bisettimanale garantita dache impiegava uncon atterraggio allo scalo JFK di New York. Poi sulla rotta per oltre dieci anni aveva operato uncon livrea Meridiana., mettendo a disposizione la possibilità di connettersi al network della compagnia e raggiungere oltrenegli Stati Uniti, in Canada, in Messico e nei Caraibi. L’aeroporto, raggiungibile in circa mezz'ora con il