Wall Street apre senza slancio

(Teleborsa) - Avvio senza slancio per la borsa di, come anticipato dall'andamento dei Future USA. Gli investitori rimangono a guardare la questione dei dazi dopo le minacce che arrivano dal Presidente USAche continua la sua guerra commerciale contro Ue e Cina e lancia l'avvertimento di ritirare gli Stati Uniti dal WTO Scarna l'agenda macro che svelerà ile laredatta dall'del mese di agosto.Tra gli indici statunitensi, ilscivola dello 0,17%. Si muove intorno alla parità loche scivola dello 0,07%. In frazionale progresso il(+0,22%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,24%) e(+0,79%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,23%. Tentennache cede lo 0,58%. Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,97%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,50%.Tra i(+8,78%),(+1%),(+0,87%) e(+0,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,62%. Calo deciso per, che segna un -1,75%.ì Sotto pressionecon un forte ribasso dell'1,37%. Contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,99%.