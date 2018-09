Abi, validi solo assegni digitalizzati

(Teleborsa) - Nel processo di digitalizzazione del Paese anche gli assegni si adeguano . L'assegno digitale sostituisce così l'assegno originale cartaceo ed ha piena validità ad ogni effetto di legge, riducendo i rischi operativi legati al suo scambio materiale e lavorazione manuale.Lo segnala l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) spiegando che: l'emissione e la circolazione degli assegni rimangono infatti in forma cartacea, e il versamento avviene presso gli sportelli delle agenzie o presso gli ATM multifunzione come previsto da ciascuna banca.Tra le raccomandazioni per l'utenza,. Gli assegni continuano a circolare in modalità cartacea e sono le banche a creare le immagini digitali