CISL, Annamaria Furlan su pensioni: "Vanno riviste ma aspettiamo proposta chiara"

(Teleborsa) -. Lo ha detto a Cortona, in Toscana, vicino ad Arezzo, il, dove, presso il Centro Convegni di Sant'Agostinoper il rilancio della sfida progressista.- e vogliamo una riforma del fisco che si rivolga principalmente alle famiglie, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti e vogliamo capire quali investimenti su crescita ed infrastrutture, di cui abbiamo estremamente bisogno, su formazione e ricerca, si ha intenzione di attivare".E sulla riforma Fornero, Annamaria Furlan: i 63 anni almeno per 15 categorie più disagiate, ma non basta. Aspettiamo che il Governo faccia una proposta chiara, precisa, senza continue contraddizioni".Il Segretario generale della Cisl "Lo sciopero su Ilva rimane confermato per l'11 settembre fermo restando che,i. Ilva è una azienda importante per il nostro Paese perché la stessa produzione di acciaio é importante.e conciliare salute del territorio, dei cittadini, dei lavoratori con la produzione è una grande sfida che abbiamo davanti e che vogliamo vincere".