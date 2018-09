SkyWork Airlines, cessata attività. Aeroporto di Berna più che dimezzato. A terra in 11 mila e interviene IATA

(Teleborsa) -i. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha chiesto all'organizzazione internazionale di compagnie aeree IATA (International Air Transport Association) di rendere, come ha indicato a Keystone-ATS un portavoce dell'UFAC.L’avviso di SkyWork Airlines è giunto al pubblico, dove fu fondata e iniziò le attività come scuola di aviazione nel 1982.Una storia andata avanti tra alti e bassi eAeromobili concepiti soprattutto per operare su piste corte,, società di gestione dello scalo maremmano che ha fatto apporre addirittura una targa celebrativa di questo primo volo di linea,dove, oltre al centinaio di dipendenti della compagnia aerea ora senza lavoro, si viene a perdere qualcosa come il 60% dell’intera attività aeronautica. E senza alcuna prospettiva di subentro.Solo una settimana, il sindaco della città di lingua italiana più grande della Svizzera, proprio a ridosso della Lombardia,. Mercoledì sera, alle 22.20, appena arrivato, a Berna, il volo da Amburgo, SkyWork Airlines ha annunciato che avrebbe portato i libri in tribunale con l'immediata cessazione di ogni attività."Voci" riprese dalla stampa elvetica,per far fronte alle necessità dei "vicini" abitanti di Lugano. Solo ipotesi, al momento non suffragate da alcuna certezza.SkyWork Airlines aveva cominciato a operare come, sotto la guida dell'amministratore delegato Tomislav Lang, l'avvio della programmazione di voli regionali in Europa. Al vettore faceva riferimento anche il tour operator SkyWork Travel.