Consumi al palo, allarme Confesercenti: nel 2018 crescita ferma a +1

(Teleborsa) - La strada che porta a unaè ancora lunga e piena di ostacoli. Nel 2018 i consumi degli italiani aumenteranno soltantoLo rivela un' indagine macroeconomica condotta dal Cer per Confesercenti, secondo cui l'aumento "inferiore all'1,4% auspicato dal Def". La debolezza proseguirà anche nel 2019 (+1%) e si accentuerà (+0,7%) nel 2020.Il rallentamento dei consumi – si legge ancora nella nota – inciderà anche sul Pil: l’anno si dovrebbe chiudere con una variazione di +1,3% del prodotto interno lordo, due decimi di punto in meno dell’1,5% indicato nel DEF. E la debolezza proseguirebbe per tutto il prossimo biennio: la crescita dei consumiSono dunque confermate le maggiori difficoltà a superare la recessione registrate dal nostro Paese rispetto ai partner europei. A dicembre 2017, infatti, i consumi delle principali economie europee sono tutte al di sopra del 2007, ultimo anno prima della crisi. Lo dicono i numeri: in Germania segnano il. Nel nostro paese, invece, sono ancora al di sotto dei livelli del, commenta Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti.E non solo i commercianti: senza una ripartenza decisa del mercato interno, infatti,– che per il 60% è fatto proprio di consumi –soprattutto in un contesto di riduzione del valore aggiunto delle esportazioni come quello attuale".conclude.