L'astronauta Maurizio Cheli nel CdA dell'Agenzia Spaziale Italiana

(Teleborsa) -o, con un post su Facebook, metodo, nel caso, non propriamente rituale."Come Ministro dello Sviluppo Economico. Maurizio Cheli subentrerà nel Cda ASI ad Alessandro Aresu quale rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico.Il vicepresidente del Consiglio. "Gli appassionati di Formula 1 - aggiunge Di Maio – si ricorderanno di lui. E Cheli - conclude il Ministro pentastellato - è un’eccellenza italiano e il nostro Governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze”.Modenese, di Zocca (lo stesso paese di Vasco Rossi), Maurizio Chelidiventando così pilota collaudatore sperimentatore di velivoli ad alte prestazioni.. Nello stesso anno viene assunto da Alenia Aeronautica e ottiene l’incarico di Capo Pilota Collaudatore per velivoli da difesa. E’ stato responsabile dello sviluppo operativo del caccia europeo Eurofighter Typhoon.che si occupa della progettazione di velivoli leggeri avanzati e l’anno seguenteche sviluppa elettronica di bordo per velivoli sportivi. Recentementeavendo Maurizio Cheli conseguitoall’Università di Houston, USA nel 1994,nel 2004. Dispone inoltre di esperienza di biografo con il volume "Tutto in un istante", da lui scritto e pubblicato nel 2015.