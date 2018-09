Borse caute. Piazza Affari corre insieme a Londra

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Mediobanca

UBI Banca

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Prysmian

Azimut

Ferragamo

Pirelli

Fincantieri

Salini Impregilo

Amplifon

Maire Tecnimont

ASTM

Technogym

RCS

(Teleborsa) -che mostrano variazioni in linea con la parità., invece, si distanzia dall'andamento piatto dell'Europa e si mostra in frazionale rialzo. Fa meglio la borsa di Londra che procede tonica. Venerdì scorso 31 agosto, a mercati chiusi, l'agenzia statunitense Fitch ha lasciato invariato a "BBB" il rating sull'Italiama ha abbassato l'outlook da stabile a negativo., in attesa di risposte concrete da parte del nuovo Governo. . Negliinfatti, si festeggia il Labor Day, e Wall Street riaprirà i battenti domani 4 settembre., unico dato rilevante della giornata ilche mostra una frenata del settore manifatturiero Le tensioni commerciali restano il tema dominante sui mercati in vista degli appuntamenti della settimana. Il 5 settembre prossimo termineranno le consultazioni relative all'introduzione di nuovi dazi americani su 200 miliardi di prodotti cinesi. Nello stesso giorno, riprenderanno i colloqui tra USA e Canada sul NAFTA L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. L'è sostanzialmente stabile su 1.201,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,2%.Lomigliora, toccando i 283 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,17%. La finanza ha snobbato il giudizio emesso da Fitch c he ha dato un giudizio interlocutorio sul Paese.resta vicino alla parità(-0,18%).Ben compratache segna un forte rialzo dello 0,82%. Patta, che tiene la parità. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con ilche avanza dello 0,52%. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,53%. Tra lea grande capitalizzazione, brillano i bancari.mostra un un forte incremento (+3,17%). Ottima performance perche registra un progresso del 2,52%.avanza dell'1,57%. Si muove in territorio positivomostrando un incremento dell'1,46%.invece, si verificano suche continua la seduta con -1,62%.che mostra una limatura dello 0,91%.che si adagia sotto i livelli della vigilia. Fiaccache mostra un decremento dello 0,58%.del(+5,64%),(+5,15%),(+4,21%) e(+3,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -2,28%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,69%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,64%.