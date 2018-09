Giornata tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari (+0,80%), guizzo positivo per Valsoia

Indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - L'continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dall'Ilha aperto a 86.917,61, in aumento di 690,99 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilcontinua a viaggiare con debolezza a 581,12, dopo aver avviato la seduta a 582,65.Tra le azioni italiane adell'indice alimentare, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,85%.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,40%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,37%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,35%.