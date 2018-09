Il comparto bancario a Piazza Affari è in territorio positivo (+1,36%), si concentrano gli acquisti su Banca MPS

settore bancario italiano

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 8.864,13 in crescita dell'1,36%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 104,44, dopo aver avviato la seduta a 104,15.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,03%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,77%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,04%.Tra le azioni del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,19%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,19%.Tra ledi Piazza Affari, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,08%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,88% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,49% sui valori precedenti.