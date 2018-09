Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con la borsa di Wall Street rimasta chiusa per la festa del Labor Day L'è sostanzialmente stabile a 1,162. L'scambia a 1.201,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,42%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 285 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,18%.sostanzialmente invariata-0,14%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,97% mentreavanza dello 0,13%.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,81 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 202.134, rispetto ai 208.276 precedenti.Tra i 226 titoli trattati, 68 hanno chiuso in ribasso, mentre 143 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 15 titoli.In luce sul listino milanese i comparti(+1,53%),(+1,44%) e(+1,36%). In fondo alla classifica i, che hanno riportato una flessione dello 0,57%.di Piazza Affari, su di giri(+3,03%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,77%. Effervescente, con un progresso del 2,04%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -1,24%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Tra i(+7,68%) dopo la promozione di Mediobanca (+5,15%) che si è aggiudicata un progetto da SONATRACH (+4,15%) e(+3,61%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,87%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.