Seduta tonica per il comparto finanziario in Italia (+1,15%), slancio per Mediobanca

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 11.444,47, in crescita dell'1,15% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 379,8, dopo aver avviato la seduta a 379,19.Nel, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,09%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,24%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,54%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,65%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,45%.Buona performance per, che cresce dell'1,09%.Tra i titoli adell'indice finanziario, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,10%.Svettache segna un importante progresso del 2,06%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,84%.