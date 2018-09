Sotto la parità il comparto media dell'Italia (-0,59%), netto calo registrato da RCS

settore Entertainment & Media

EURO STOXX Media

FTSE Italia Media

indice del settore Media europeo

Ftse MidCap

RCS

Rai Way

Ftse SmallCap

Giglio Group

Mondadori

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre l'consolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 10.420,23, in calo dello 0,59% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 234,12, dopo aver iniziato gli scambi a 233,83.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,29%.Tra le azioni del, composto ribasso per, in flessione dell'1,51% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa il, con un calo frazionale dello 0,51%.