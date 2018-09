Spread in calo dopo Fitch. Il BTP scende al 3,18%

Spread BTP-Bund

FTSE MIB

(Teleborsa) -, che venerdì scorso, dopo la chiusura dei mercati, haportandole a "negativo" da "stabile".Un giudizio severo, certamente, che tuttavia non rappresenta ancora un taglio, bensì un mero, attenuato forse dalle rassicurazioni giunte del ministro dell'economia Giovanni Tria . Il numero uno del dicastero di Via XX Settembre ha promesso "azioni" per convincere i, che hanno quindi scelto la strada della prudenza e la(per ora).dal 3,23% di venerdì scorso, a fronte di un rendimento del Bund tedesco allo 0,33%. Lo, che rappresenta appunto la differenza fra i due rendimentiNel frattempo, laappare piuttosto calma, con l'indiceche segna un, mostrando una performance anche migliore del resto d'Europa, ma bisognerà vedere nelle prossime ore come evolverà il clima nelle sale operative. Nel frattempo si attende la riapertura dei lavori con una scadenza ben precisa in mente: l'approvazione del DEF il 27 settembre prossimo . Sarà quello l'elemento cruciale che muoverà le agenzie di rating, anche Moody's che ha rinviato la decisione a dopo la sua stesura