Chiude sottotono la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; piatto lo, con chiusura su 2.896,72 punti. In frazionale calo il(-0,42%), come l'S&P 100 (-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,55%) e(+0,53%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,12%),(-0,81%) e(-0,73%).Tra i(+2,16%),(+1,00%),(+1,00%) e(+0,62%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,10%.Al top tra i, si posizionano(+5,53%),(+2,78%),(+2,49%) e(+1,99%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,97%.In caduta libera, che affonda del 4,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,21 punti percentuali.