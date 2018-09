Debole il settore beni di consumo italiano (-0,60%), in forte calo Brunello Cucinelli

Comparto dei beni di largo consumo

(Teleborsa) - Ilsi muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'Ilha aperto a quota 133.566,33, in ribasso dello 0,60% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 377,03, dopo aver esordito a 380,16.Tra le azioni italiane adell'indice beni di consumo, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.Tra le medie imprese quotate sul, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Tra i titoli adel comparto beni di consumo, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.