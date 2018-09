Giornata in tenuta per l'indice del settore costruzioni italiano (+0,50%)

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivo il, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'che dà segnali di maggiore debolezza.Ilha aperto a 29.853,7, in recupero dello 0,50% rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilevidenzia un più deciso calo dello 0,88% a 424,48.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,72%.Tra leitaliane, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,20%.Tra le azioni del, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,88%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,51%.