Libia: vertice a Palazzo Chigi presieduto dal Premier Conte

(Teleborsa) - Convocato un tavolo aper affrontare la difficile situazione in. Alle 17:00 il premier, incontrerà tutti i ministri interessati.La riunione sul tema dei migranti era stata concordata da tempo, ma visto gli ultimi sviluppi della situazione a Tripoli non potrà non affrontare anche questa questione che è sempre di più incandescente .. Si combatte a pochi km dalla capitale con i detenuti in fuga dalle prigioni. Il Premierha chiesto aiuto a Misurata (città sul golfo della Sirte). L'Italia esclude un intervento militare nel Paese . Lo detto il vicepremierche ha attaccato la Francia e la sua politica sulla Libia, che secondo il Ministro dell'Interno "per motivi economici nazionali mette a rischio la stabilità dell'interno Nord Africa e conseguentemente dell'Europa".