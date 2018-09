Marsiglia, FederPetroli: "Situazione fuori controllo in Libia, produzione a meno 500mila barili al giorno."

(Teleborsa) - "Non è più possibile, almeno al momento, continuare a trattare per proseguire gli investimenti e le attività economiche petrolifere in Libia. La situazione non è più controllabile". Queste, che commenta il dramma libico che diventa di ora in ora sempre più critico, con, negli ultimi otto giorni,. Un situazione che compromette seriamente le attività estrattive nel Paese e la sicurezza degli stessi lavoratori. "Da circa un anno - prosegue Marsiglia - abbiamo iniziato una fase di recupero economico per le aziende che sono rimaste danneggiate dal mancato incasso delle attività svolte su alcuni giacimenti. Dal 2011 l'effetto domino ha creato una fase di. Definiamo la nostra operatività di massima allerta e non possiamo esporre a rischio risorse umane, attività e le stesse aziende di settore".L', ennesima criticità che si aggiunge a progetti rimandati o in forte ritardo, e a una produzione lontana dai livelli degli anni passati. "Lo scorso anno - ha dichiarato Marsiglia a Teleborsa - la produzione libica si, che. Ricordiamo che la Libia oggi è il secondo Paese dell'area africana e medio-orientale, dopo l'Egitto, per produzione di petrolio. Al momento, abbiamo riscontro che alcune strutture petrolifere hanno richiamato il personale su alcuni siti di elevato rischio, attendiamo nelle prossime ore di conoscere l'evolversi della situazione per avere informazioni più chiare e delineate ed organizzarsi sui piani di azione da seguire".Al dramma libicoche - prosegue il- "hanno cominciato a richiedere i prestiti elargiti dal 2011. Ci troviamo in una situazione in cui da una parte ci viene chiesto di investire, dall'altra tuttavia. La situazione è critica e rischia di mettere in ginocchio un intero settore: non dimentichiamo che l'indotto che si muove per le aziende italiane, nei rapporti economici con la Libia, coinvolge oltre 60mila lavoratori".