Modesto recupero per l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+0,54%)

(Teleborsa) - Performance migliore per l', che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell', che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 38.995,13 in salita dello 0,41% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,41% a 377,94.Nel, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,62%.Tra i titoli adell'indice siderurgico, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,92%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,62%.