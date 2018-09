Siria, Trump ad Assad: "Non provochi una nuova tragedia"

Twitter

(Teleborsa) - Il presidente statunitenselancia un monito al regime die un appello a non provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria."Il Presidente- scrive il Trump su- non deve attaccare incautamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo accada!".L') e le) hanno avvertito che un attacco a Idlib potrebbe portare a una catastrofe umanitaria di "proporzioni mai viste dallo scoppio del conflitto siriano nel 2011". Da diverse settimane il regime siriano ha fatto confluire truppe e mezzi nella provincia situata nel Nord-Ovest del Paese, al confine con la Turchia. Una provincia che si trova al crocevia degli interessi strategici del regime.Pronta la risposta della Russia che invita l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche () a non trascurare i rapporti su un possibile provocatorio uso di armi chimiche a Idlib. Lo avrebbe detto il rappresentante permanente della Russia all'OPAC, secondo quanto riferito dall'agenzia russa TASS.