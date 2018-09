Tokyo chiude senza slancio. Mista il resto dell'Asia

(Teleborsa) -Dopo la chiusura in rosso registrata ieri 3 settembre,. Guadagni oltre il punto percentuale invece gli, in attesa di novità dal fronte commerciale, con ie la seria prospettiva dell'introduzione di dazi per ulteriori 200 miliardi.ha chiuso lievemente al di sotto della parità registrando un, mentre il paniereRialzo invece per le Borse cinesi conIn rialzo ancheGuadagni moderati anche perIn rosso le altre piazze asiatiche come