ENAC: venerdì 7 settembre prima riunione Conferenza dei Servizi per esaminare Masterplan Aeroporto di Firenze

(Teleborsa) - Venerdì 7 settembre si terrà la prima riunione della Conferenza dei servizi indetta per esaminare il, nel cui ambito verrà discusso il rilascio della conformità urbanistica. Lo rivela l').L'avvio dei lavori della Conferenza non pregiudica ne' anticipa in alcun modo le decisioni di natura politica rispetto alla realizzazione dell'opera. Risulta, anzi, in corso da parte diuna riflessione circa la rilevanza dell'infrastruttura, cui è collegata l'attivazione di una project review. In questo senso la riunione che si terrà il 7 settembre avvierà un percorso lungo e complesso che si articolerà anche approfondendo le istanze dei portatori dei vari interessi implicati.Tenuto conto che il potenziamento dell'infrastruttura è finanziato in parte dai contributi pubblici, d'intesa con il, il Masterplan sarà inviato anche al. Questo per acquisirne il parere tecnico. L'ENAC assicurerà la massima collaborazione.Più in generale, il) ha manifestato anche l'intenzione di rivalutare lo scenario della rete aeroportuale italiana disegnato dall'attualeche individua i sistemi aeroportuali e gli aeroporti di interesse nazionale. Al riguardo, l'presterà la massima collaborazione all'Autorità politica, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze tecniche. Questo per garantire al Paese un piano di sviluppo del trasporto aereo in linea con le prospettive sempre crescenti del settore aeronautico.