Fisco, entrate tributarie in crescita con imposte su plusvalenze, fondi pensione e giochi

(Teleborsa) -. Lo rileva il rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (), da cui emerge che nel periodo gennaio-luglio 2018, leerariali ammontano a, con un(+1.561 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato sino a giugno era negativo . Al risultato contribuiscono sia le impostesia quelle"Il dato del gettito risulta influenzato dallo slittamento dei termini per i versamenti dell’autoliquidazione Irpef, dal 30 giugno (che era sabato) al 2 luglio", commenta il MEF, aggiungendo che il dato risente anche dello "spostamento, dal mese di maggio al mese di novembre, del versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. Al netto di questo acconto le entrate tributarie erariali mostrano un incremento dell’1,1%".Il gettito dellerisulta pari a circadi euro, con un aumento di 292 milioni di euro (+0,2%) rispetto ai primi sette mesi del 2017.Forte crescita per le ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati (+3,3%), ma l'aumento più significativo, anche per effetto della brillante performance dei mercati nel 2017, virene riportato dall'e dall’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo deiIl gettitoevidenzia una diminuzioneper effetto della riduzione di 3,5 punti percentuali dell’aliquota prevista dalla Legge di Stabilità 2016 e dell’applicazione della maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (c.d. superammortamento) contenuta nella Legge di Bilancio per il 2017.Il gettito delleammonta adi euro con una crescita di 1.269 milioni di euro. Il risultato è legato all’andamento del gettito(+1.243 milioni di euro, +1,9%) e, in particolare, della componente sugli scambi interni che aumenta di 829 milioni di euro. Positiva la dinamica del prelievo sulle importazioni (+414 milioni di euro, +5,3%).Crescono anche i versamenti del(+6,9%, pari a 65 milioni di euro) e dell’imposta di bollo (+11,5%, pari a 466 milioni di euro).Leammontano adi euro con una variazione positiva di 501 milioni di eurorispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.