Il Comparto bancario a Piazza Affari prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+2,52%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 236,1 punti, a quota 9.591,96.L'intanto guadagna 0,88 punti, dopo un inizio di seduta a quota 105,68.Nel, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 7,17%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,31%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,27% sui valori precedenti.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,01%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,20%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,94%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,21%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,94%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,23%.