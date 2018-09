Ilva, ArcelorMittal presenta bozza accordo: 10.300 assunti entro il 2021

ArcelorMittal

ArcelorMittal

(Teleborsa) - Sul tavolo della riunione ristretta sull'Ilva al, l'aziendaha presentato una bozza di accordo. Si prevede di assumere 10.100 lavoratori entro il 2018 e altri 200 entro il 2021. Secondo quanto riferito dai Commissari durante l'ultima audizione in Parlamento, complessivamente i lavoratori Ilva sono 13.522.. Obiettivo trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le trattative davanti al Ministro, l'azienda ed i sindacati rappresentativi.Dopo un primo breve confronto fra il Ministro, l'azienda, i commissari ed i sindacati,sotto la regia del dirigente del, Giampietro Castano, responsabile dell'Unità crisi d'impresa., ha esordito questa mattina il Ministro, affermando cheper concluderle favorevolmente. Il vicepremier pentastellato ha ribadito la sua opinione in merito all'illegittimità della gara , ma ha chiarito che se c'è accordo sui temi lavoro ed ambiente verrà a cadere l'interesse pubblico ad annullarla.A favore della conclusione positiva delle trattative si è espresso anche il Presidente di Confindustria,Prudenti i sindacati sull'ipotesi di chiudere con un accordo entro oggi 5 settembre. In caso contrario, scatterà la mobilitazione generale, già programmata per l'11 settembre prossimo.