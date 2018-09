Piazza Affari brilla in un'Europa negativa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che svetta mostrandosi scintillante rispetto alla prestazione in rosso degli euro listini. A galvanizzare gli azionisti la volontà dell'Esecutivo di rispettare i vincoli Ue Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,159. L'scambia su 1.194,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), portandosi a 68,96 dollari per barile, con un calo dell'1,30%.Ottimo il livello dello, che scende fino a 251 punti base, con un calo di 15 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,88%.piccola perdita per, che scambia con un -0,48%, tentenna, che cede lo 0,40%, giù, che soffre un calo dello 0,85%., consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,72%),(+2,85%) e(+2,23%). Tra i peggiori della lista i comparti(-1,06%) e(-1,06%).di Milano, troviamo(+6,55%),(+5,75%),(+4,73%) e(+3,80%) dopo l' innalzamento del prezzo obiettivo da parte di Morgan Stanley . Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con una discesa del 2,72%. Rimbalza+1,30% dopo gli acquisti dell'AD Genish . Pesante, che segna un calo di oltre il 2%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,83%),(+5,30%),(+5,08%) e(+5,01%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,08%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.