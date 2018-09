Rally per l'indice del settore costruzioni italiano (+2,02%), slancio per Salini Impregilo

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 29.502,06, con uno scatto di 596,57 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità il, che arretra a quota 419,69, dopo una partenza a 423.Tra le azioni più importanti dell'indice costruzioni di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,79% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,17%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,15% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,36%.