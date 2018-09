Salvini e Di Maio alle prese con la Manovra

(Teleborsa) -. "Vogliamo rispettare gli impegni presi con gli italiani restando nei vincoli imposti dagli altri - spiega il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista a Il Sole 24 Ore - . Se per mettere in sicurezza l'Italia dovessimo spendere un miliardo in più, lo spenderemmo. Cercheremo di fare tutto, rispettando quello che ci è chiesto da altri, sebbene non sia rispettato da altri paesi", aggiunge il leader della Lega.Sule sulle, Salvini spiega che "il lavoro non si crea per legge, ma aiutando chi lo produce" e assicura "quota 100 da subito per tutti, non solo per equità ma per creare lavoro".Per quanto riguarda il, sarà nella Manovra - assicura Salvini Radio Anch'io - ricordando però che si tratta di una battaglia dei Cinquestelle: "non metto becco nei temi altrui, ma in governo siamo in due".L'altro vicepremier,, invece è intervenuto sulla flat tax , ricordando che è un "argomento da Contratto di governo" ma "deve aiutare i più deboli e se favorisce i ricchi non va bene". Parlando a più ampio spettro della Manovra a Radio Radicale, Di Maio ha spiegato che "non si può prescindere da reddito di cittadinanza ee anche sulla, penso al sud dove sono quasi inesistenti". Sulle pensioni, "quota 100 e in alternativa quota 41 (anni di contributi) è una delle nostre priorità perché crea nuovo lavoro mandando persone in pensione".