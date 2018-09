Toyota richiama oltre un milione di auto ibride per "rischio incendio"

(Teleborsa) -a causa di un problema al motore che "può in casi estremi innescare principi di incendio".che ha specificato di non essere a conoscenza di casi di infortuni legati a questa problematica, ma di voler ritirare le auto a scopo precauzionale.prodotti in Giappone tra il 2015 ed il 2018e 30 mila veicoli interessati. Di questi oltre la metà sarà richiamato in territorio giapponese, ben 219 mila auto in Europa e 192 mila negli Stati Uniti."Il problema riguarda i cablaggi del motore, le vibrazioni durante l'utilizzo del veicolo potrebbero danneggiare la guaina isolante e in questo modo