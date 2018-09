Borse europee sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.L'mantiene la posizione su 1,163. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.198 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia sul parterre lo 0,26%.Lieve calo dello, che scende a 252 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,90%.incolore, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,20%, senza slancio, che negozia con un +0,06%.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,88%) e(+0,78%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,00%),(-0,94%) e(-0,45%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,63%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,01%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,62%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,38%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Tra i(+2,24%),(+1,63%),(+1,02%) e(+0,96%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-8,57%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%. Giù, che registra un ribasso dell'1,70%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,63%.