Il comparto beni industriali a Milano in territorio positivo (+1,30%), si concentrano gli acquisti su Sabaf

settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

grande capitalizzazione

Atlantia

listino milanese

ASTM

Sias

Interpump

Ftse SmallCap

Sabaf

Indel B

FTSE Italia All-Share

Luve

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 33.522,08, in crescita di 437,31 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 849,13, dopo aver avviato la seduta a 847,54.Tra le azioni italiane adell'indice beni industriali, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 5,55%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,12%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,05%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,84%.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 10,75%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 5,86%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,61%.