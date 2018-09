INPS, Boeri punta il dito sulle assenze per malattia

(Teleborsa) -, che ricevee riesce a(circa 1 milione di visite fiscali). In particolare 12 milioni di certificati arrivano dal settore privato e 6 milioni dalla PA.L'allarme è stato lanciato dal Presidente dell'istituto,, in un'audizione alsulle metodologie seguite per le visite mediche, scaturita dal procedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali.Quanto al, sui 5 miliardi complessivi, circa, dove i primi 3 giorni di assenza sono coperti dai datori di lavoro, mentreIl numero uno dell'Istituto di previdenza ha dunque posto l'accento sulla necessità di "scegliere con cura dove, quando e come eseguire le visite" e la necessità diposto che l'INPS è dotato di circa 400 medici di ruolo, che dovrebbero esaminare ciascuno qualcosa come 45 mila certificati fra pubblico e privato. Una missione impossibile che, quindi, chiama in causa il. A questo proposito Boeri ha fatto sapere che l'abbandono del sistema ha comportato per l'INPS unaper un totale di 4 milioni in un anno.