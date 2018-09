La Borsa di New York apre a due colori

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile e guadagna lo 0,27%. Sulla stessa linea, resta piatto lo. In calo il(-0,10%).Gli investitori guardano con timore alle trattative in corso sui dazi. Oggi 6 settembre si chiudono le consultazioni pubbliche per l’introduzione delle nuove tariffe su 200 miliardi di beni cinesi importati dagli. Nelle sale operative si guarda a una possibile evoluzione dei negoziati trasul nuovo accordoRicca la giornata dal fronte macro, che ha già visto numerosi dati sul mercato del lavoro. Crescono ma meno delle attese, gli occupati ADP nel mese di agosto . In calo i sussidi di disoccupazione . Nelcresce la produttività, mentre cala il costo lavoro.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,52%),(+0,71%) e(+0,31%).Al top tra i(+1,32%),(+0,99%) e(+0,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,52%. Al top tra i, si posizionano(+6,06%),(+3,92%),(+2,75%) e(+3,01%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -4,97%. Affonda, con un ribasso del 3,46%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,46%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.