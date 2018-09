Pesante il comparto tecnologico a Milano (-1,25%), performance negativa per TAS

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

FTSE Italia Technology

indice tecnologico dell'Area Euro

listino principale

STMicroelectronics

mid-cap

Reply

small-cap

TAS

Eems

Sesa

(Teleborsa) - Performance negativa per l', che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha chiuso a 60.415,82, in discesa di 765,91 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 500,73, dopo aver avviato la seduta a 508,99.Nel, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,52%.Tra leitaliane, risultato negativo per, con una flessione dell'1,21%.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,53% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,10% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,07%.