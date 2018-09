Piazza Affari chiude in rosso insieme all'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -. Nel frattempo sui mercati statunitensi si muove in territorio negativo loche registra una flessione dello 0,46%.Gli investitori guardano ancora con preoccupazione alle trattative in corso sui dazi. Oggi 6 settembre si chiudono le consultazioni pubbliche per l'introduzione delle nuove tariffe su 200 miliardi di beni cinesi importati dagli. Inoltre si spera a una possibile evoluzione dei negoziati trasul nuovo accordoL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'è sostanzialmente stabile su 1.198,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (), che continua gli scambi a 67,36 dollari per barile, in netto calo dell'1,98%.Invariato lo, che si posiziona a 254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,89%.spicca la prestazione negativa diche scende dello 0,71%.scende dello 0,87%. Chiude sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,31%.A Piazza Affari, ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 22.763,37 punti.(+1,30%),(+1,17%) e(+0,98%) in buona luce sul listino milanese. Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,28%),(-1,10%) e(-0,84%).di, decolla. Il titolo mostra un rialzo del 5,55%. A far volare le azioni del gruppo in cima al FTSE MIB, le parole del Presidente del Consiglio, che ha frenato sull'ipotesi della "nazionalizzazione" della rete autostradale . Buoni spunti suche chiude con un ampio vantaggio dell'1,16%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -3,30%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,71%. Sensibili perdite per, in calo del 2,01%. Calo deciso perche segna un -1,86%.di Milano,(+5,12%),(+5%),(+3,55%) e(+3,05%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati suche ha archiviato la seduta a -13,35% sulla notizia che i Moratti hanno messo in vendita il 10% del loro gruppo. In apneache arretra del 3,29%. Tonfo diche mostra una caduta del 2,50%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,41%.