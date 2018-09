Scuola, bocciata una mensa su quattro

(Teleborsa) - Più di un italiano su quattro (26%) ritiene scarsa la qualità del cibo offerto nelle mense. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.Secondo il 71% degli intervistati le mense dovrebbero offrire cibi più sani per educare le nuove generazioni dal punto di vista alimentare mentre solo il 12% ritiene che dovrebbero essere serviti i piatti che piacciono di più. L'associazione dei coltivatori ricorda che la ristorazione collettiva con le mense scolastiche incide sulla qualità della vita, dell'alimentazione e, di conseguenza la salute di milioni di studenti in età evolutiva. Un impegno importanteanche se negli ultimi anni si è verificata una leggera riduzione proprio per effetto dell'impegno sull'educazione alimentare a scuola e nelle case, secondo l'indagine Okkio alla salute. Un risultato incoraggiante che dimostra la necessità di continuare ad investire sull'educazione alimentare a partire dalla scuola dove va privilegiato il consumo di prodotti salutari. Il 20% dei genitori infatti dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura. Per assicurare una migliore alimentazione ma anche per educare le nuove generazioni secondo il 36% degli italiani è importante privilegiare nelle mense scolastiche i cibi locali a km 0 che valorizzano le realtà produttive locali e garantiscono genuinità e freschezza.