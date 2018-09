Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,10%), perde molto Banca Carige

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Mediobanca

mid-cap

Banca MPS

Credem

Banca Popolare di Sondrio

small-cap

Banca Carige

Banca Profilo

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 9.486,52, in diminuzione di 105,44 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 105,56, dopo aver avviato la seduta a 106,39.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,35%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,07%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,87%.Tra leitaliane, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,5%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,41%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,99%.Tra ledi Milano, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,40%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,58%.