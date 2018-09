Vaccini obbligatori per andare a scuola

(Teleborsa) - In via di definizione la questione "vaccini" per la frequenza scolastica, visto l'approssimarsi del suono della campanella. A pochi giorni dal ritorno a scuola degli studenti,Soddisfatta l'. "E' una buona notizia che denota sensibilità da parte del Parlamento rispetto alle ragioni da noi esposte in audizione davanti alle commissioni della Camera: avevamo rappresentato come Associazione presidi che l'ammissione negli asili e nelle scuole dell'infanzia dei bambini non vaccinati avrebbe comportato un rischio per la salute di quelli immunodepressi. E' una grande vittoria di civiltà" - ha dichiarato il presidente dell'associazione,Intantoper verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie in merito alle vaccinazioni obbligatorie per legge per la frequenza scolastica.