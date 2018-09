Altra seduta in rialzo per il settore viaggi e intrattenimento (+0,75%). Juventus ( +4,91%)

settore viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

mid-cap

Juventus Fc

Ftse SmallCap

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 43.651,57, in crescita dello 0,75%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilè risultato negativo a quota 193,83, dopo aver avviato la seduta a 195,08.Tra leitaliane, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,91%.Tra le azioni del, seduta vivace per i, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,01%.