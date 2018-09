Fondi Lega, Bossi si difende: "con me quei soldi erano in cassa"

(Teleborsa) - Ad un giorno dalla sentenza del tribunale del Riesame di Genova, che ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della, arriva la replica dell'ex leader del Carroccio. Il Senatùr è statocondannato in primo grado insieme all'ex tesorieree a tre ex revisori dei conti, per truffa ai danni dello Stato in relazione a"Colpa mia? Non è vero, quando ero io alla guida della Lega i soldi c'erano", riporta il sito La Repubblica. "Guardate i bilanci della Lega, lì c'è tutto in chiaro".