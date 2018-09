Il settore commodities italiano in forte ribasso (-1,64%), flessione scomposta per Intek Group

Comparto materie prime dell'Italia

EURO STOXX Basic Resources

FTSE Italia Basic Resources

settore materie prime dell'Area Euro

listino principale

Tenaris

Intek Group

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'Ilha chiuso a quota 36.512,66, in contrazione di 608,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso in tono cautamente positivo a 257,03, dopo aver avviato la seduta a 257,89.Nel, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,63%.Tra ledi Piazza Affari, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,33%.